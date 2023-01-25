Tele2 предлагает узнать, какой вы предмет в вузе

Студенческие годы навсегда в памяти, сколько бы лет вам ни было. Преподы, лекции, сессии, экзамены по предметам любимым и ненавистным. Вместе с Tele2 подготовили тест ко Дню студента, после прохождения которого вы точно узнаете о себе что-то новое.
Кем бы вы ни оказались, студентом или совсем взрослым, важно соблюдать баланс труда и отдыха и всегда находить время для себя. Например, абоненты Tele2 для этого могут обменять неизрасходованные минуты разговоров на полезное или приятное: билеты в кино, театры, музеи, концерты или на чашку кофе. А еще на фильмы от Wink, скидки на смартфоны, умные колонки.
Минуты, перенесенные от другого оператора, тоже считаются. Подробнее читайте здесь.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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