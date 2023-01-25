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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 предлагает узнать, какой вы предмет в вузе

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенческие годы навсегда в памяти, сколько бы лет вам ни было. Преподы, лекции, сессии, экзамены по предметам любимым и ненавистным. Вместе с Tele2 подготовили тест ко Дню студента, после прохождения которого вы точно узнаете о себе что-то новое.

Кем бы вы ни оказались, студентом или совсем взрослым, важно соблюдать баланс труда и отдыха и всегда находить время для себя. Например, абоненты Tele2 для этого могут обменять неизрасходованные минуты разговоров на полезное или приятное: билеты в кино, театры, музеи, концерты или на чашку кофе. А еще на фильмы от Wink, скидки на смартфоны, умные колонки.

Минуты, перенесенные от другого оператора, тоже считаются. Подробнее читайте здесь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

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