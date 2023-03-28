В Самарской области до конца марта пройдут дожди

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что до 31 марта в регионе ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха снизится по сравнению с прошедшими выходными, тем не менее в Самарской области будет теплее, чем обычно.
"С 28 по 31 марта погоду будет определять ложбина циклона, центр которого смещается по северу Европейской территории, — отмечается в сообщении синоптиков. — При прохождении фронтальных разделов через территорию области пройдёт небольшой и умеренный дождь. К середине недели, под влиянием гребня антициклона с севера, осадки прекратятся, и только в конце периода ожидается небольшой дождь. Температурный фон понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы".
Во вторник днем, 28 марта, в Самаре ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.
В среду, 29 числа, по-прежнему осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.
30 марта в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 8…13 м/с. Ночная температура воздуха 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.
31 числа также прогнозируются небольшие дожди и облачность. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с, ночью столбик термометра опустится до +1…+6 °C, днем поднимется до +8…+13 °C.
В субботу, 1 апреля, специалисты Приволжского УГМС также прогнозируют дождливую и облачную погоду. Ветер южный, 5…10 м/с. Ночью +1…+6 °C, днем +8…+13 °C.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.