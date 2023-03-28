В Самарской области до конца марта пройдут дожди

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что до 31 марта в регионе ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха снизится по сравнению с прошедшими выходными, тем не менее в Самарской области будет теплее, чем обычно.

"С 28 по 31 марта погоду будет определять ложбина циклона, центр которого смещается по северу Европейской территории, — отмечается в сообщении синоптиков. — При прохождении фронтальных разделов через территорию области пройдёт небольшой и умеренный дождь. К середине недели, под влиянием гребня антициклона с севера, осадки прекратятся, и только в конце периода ожидается небольшой дождь. Температурный фон понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы".

Во вторник днем, 28 марта, в Самаре ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.

В среду, 29 числа, по-прежнему осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.

30 марта в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 8…13 м/с. Ночная температура воздуха 0…+5 °C, днем +8…+13 °C.

31 числа также прогнозируются небольшие дожди и облачность. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с, ночью столбик термометра опустится до +1…+6 °C, днем поднимется до +8…+13 °C.

В субботу, 1 апреля, специалисты Приволжского УГМС также прогнозируют дождливую и облачную погоду. Ветер южный, 5…10 м/с. Ночью +1…+6 °C, днем +8…+13 °C.