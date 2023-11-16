Ростехнадзор выявил 75 нарушений при эксплуатации лифтов в ТРК "Вива Лэнд"

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора выявило нарушения при эксплуатации лифтов, эскалаторов и траволаторов в ТРК "Вива Лэнд", сообщает пресс-служба ведомства.

"Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании полученных сведений из средств массовой информации об аварии пассажирского лифта без причинения вреда пассажирам, провело согласованную с прокуратурой внеплановую выездную проверку 8 лифтов, 10 эскалаторов и 2 траволаторов, установленных в самарском ТРК "Вива Лэнд" (эксплуатирующая организация - ООО "Рубин")", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале октября в ТЦ "Вива Лэнд" произошло ЧП в одном из лифтов с участием подростков. СУ СК РФ по Самарской области инициировал доследственную проверку в связи с инцидентом.

По итогам проверки Ростехнадзора и прокуратуры было выявлено 75 нарушений требований нормативных правовых актов в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств, зданий и сооружений.

Установлено, что: работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняются неквалифицированным персоналом; в кабинах неисправна двусторонняя переговорная связь; отсутствуют средства и меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания, отсутствует фартук под кабиной лифта; номера в паспорте не соответствует номерам завода-изготовителя; частично отсутствуют зубья гребенок, которые должны входить во впадины ступеней эскалаторов и травелаторов; не исправны блокировочные устройства крышек смотровых проемов; не исправны блокировочные устройства: не отключается электродвигатель с остановкой несущего полотна при защемлении инородных предметов в месте входа ступеней в гребенку эскалаторов.

"Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ", - сообщили в Ростехнадзоре.