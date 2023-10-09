В ТЦ "Вива Лэнд" произошло ЧП с лифтом и подростками

Неприятный инцидент произошел в торговом центре "Вива Лэнд" в Самаре вечером 9 октября.

Сначала в соцсетях появились данные о том, что в торговом центре рухнул лифт. Очевидцы сообщали, что это случилось со стороны парковки. Сообщение сопровождались фотографией. Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщили, что ситуация немного иная.

автор chp_samara

"Трое несовершеннолетних прыгали в лифте, лифт сломался и накренился. Сотрудники ТЦ, чтобы их оттуда вытащить, разбили стекло. Дети ушли домой, пострадавших нет", — уточнил источник Волга Ньюс.

Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. "Верхняя часть слетела с направляющих на уровне второго этажа. В лифте находились три человека — мужчины 2005 года рождения", — сообщили в областном МЧС.