В ТЦ "Вива Лэнд" произошло ЧП с лифтом и подростками

Неприятный инцидент произошел в торговом центре "Вива Лэнд" в Самаре вечером 9 октября.
Сначала в соцсетях появились данные о том, что в торговом центре рухнул лифт. Очевидцы сообщали, что это случилось со стороны парковки. Сообщение сопровождались фотографией. Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщили, что ситуация немного иная.
"Трое несовершеннолетних прыгали в лифте, лифт сломался и накренился. Сотрудники ТЦ, чтобы их оттуда вытащить, разбили стекло. Дети ушли домой, пострадавших нет", — уточнил источник Волга Ньюс.
Позже ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. "Верхняя часть слетела с направляющих на уровне второго этажа. В лифте находились три человека — мужчины 2005 года рождения", — сообщили в областном МЧС.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!