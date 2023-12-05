Более 80 млн рублей инвестиций получили стартапы на Демодне молодежных акселераторов Сбера

Демодень станет шестой, заключительной серией телешоу "Гонка стартапов" и выйдет в эфир телеканала "Пятница!" 10 декабря.

В Москве состоялся Демодень акселерационных программ Сбера для молодежи. Свои решения представили девять команд школьников и студентов из разных городов России. Все они получили инвестиционные предложения от венчурных фондов и бизнес-ангелов на общую сумму более 80 млн рублей.

Полгода ребята разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж в акселераторах, а параллельно принимали участие в телешоу о молодежном ИТ-предпринимательстве "Гонка стартапов" на телеканалах "Пятница!" и "Суббота!", где выполняли задания звездных кураторов. Демодень станет шестой, заключительной серией шоу и выйдет на канале "Пятница!" 10 декабря в 8:20.

Наиболее крупные чеки на демодне получили стартапы:

УлыбнисьAI — телемедицинское приложение для контроля здоровья зубов по фотографии (фаундер — студент из Белгорода). Проект получил предложение на 15 млн рублей;

Dairy Vision — система компьютерного зрения для мониторинга здоровья коров (фаундер — студент из Екатеринбурга). Проект получил предложение на 15 млн рублей;

Neurolumber — устройство с компьютерным зрением для автоматизации деревообработки (фаундер — студент из Новосибирска). Проект получил предложение на 13,6 млн рублей.

Стартапу Speech Up (онлайн-сервис по подготовке к публичным выступлениям) был предложен пилотный проект со Сбером. А еще два стартапа смогут отдохнуть и заодно провести стратегическую сессию по дальнейшим планам развития своего проекта на курорте Красная Поляна.

"Сегодняшние финалисты получили беспрецедентные для молодежных программ объем финансирования и количество предложений от корпоративных заказчиков. Это говорит о том, что инвесторы начали со всей серьезностью рассматривать технологические решения, создаваемые молодыми ребятами, а подросткам стали доступны инструменты и знания, как подступиться к идее технологического бизнеса и развить ее в монетизируемый стартап. Свою миссию Сбер видит в том, чтобы популяризировать такие истории успеха и демонстрировать, что качество решения зависит исключительно от целеустремленности и таланта его автора, а никак не от возраста. Наша задача — выстроить инфраструктуру, благодаря которой каждый начинающий предприниматель смог бы полностью реализовать свой потенциал и получить необходимую поддержку", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участие в акселераторах для учеников школ, колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов, сотрудников вузов бесплатное. Обучение проходит полностью онлайн. Подать регистрацию в новый сезон можно до 15 декабря 2023 года.

С 2021 года Сбер проводит бесплатные акселераторы: для школьников, учеников колледжей и техникумов; для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем вместе с предпринимателями-наставниками создают собственные стартапы. За три сезона в акселераторах приняли участие 130 тыс. человек со всей страны. Они создали 3 тыс. бизнес-проектов и привлекли на их развитие 420 млн рублей.