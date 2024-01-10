В Самаре продолжают расследование дела признанных экстремистскими "Граждан СССР"

По уголовному делу членов внесенной в реестр экстремистских организаций группы "Граждане СССР" в Самаре назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что решением Самарского областного суда от 16 июня 2022 г. организация "Граждане СССР" признана экстремистской организацией. На основании решения сообщество внесено Минюстом РФ в реестр экстремистских организаций.

"По имеющимся данным, представители структуры осуществляют деятельность, направленную на восстановление государственной системы СССР, создают собственные банки, начисляют себе зарплаты, призывают жителей не платить кредиты и налоги и утверждают, что сами не платят и избегают ответственности. Но, как выяснилось, под прикрытием идеологии социализма члены группы ведут далеко не мирную и созидательную деятельность, а предпринимают действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, распространяют призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности", — пояснил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

В интернете сообщество причисляли к сектантам и обсуждали его опасность. Например, есть рассказы, как доверчивым пенсионерам или недовольным чем-то подросткам экстремисты начинают рассказывать, якобы они могут не подчиняться законам в обществе. А дальше функционеры могут убедить оформить на себя кредит или заложить квартиру в пользу "организации". Есть сообщения и о том, что "граждане-экстремисты" готовили покушения.

В 2023 г. правоохранители пресекли деятельность в Самарской области пяти предполагаемых представителей экстремистской группы. Далее были возбуждены уголовные дела в отношении предполагаемых основных функционеров по фамилиям Рукавишникова, Овчинникова, Синцова и Гайнутдинова по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Еще одно дело возбудили в отношении предполагаемого руководителя региональной ячейки по фамилии Афанасьева — ч.1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") и ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Сейчас Афанасьева и Овчинников находятся под домашним арестом, остальные фигуранты — в СИЗО. Впрочем, по данным источников Волга Ньюс, не исключено изменение меры пресечения и первым двум из-за ненадлежащего поведения.

Также в отношении нескольких фигурантов сейчас назначены медицинские экспертизы. В отношении Афанасьевой ее уже провели — женщина признана здоровой. Предполагается, что в связи с назначением экспертиз и для их проведения в центре психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского материалы могут передать в Москву.