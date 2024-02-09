В Самаре домработница обнесла хозяйку на 2,9 млн рублей

Кировский районный суд Самары вынес приговор по делу домработницы, обвинявшейся в крупной краже, сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что с апреля по июль 2023 г. женщина работала домработницей и похищала имущество, принадлежащее хозяйке дома: золотые украшения с драгоценными камнями, а также наличные деньги.

Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба превысила 2,9 млн рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.