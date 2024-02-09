В Самаре домработница обнесла хозяйку на 2,9 млн рублей

Кировский районный суд Самары вынес приговор по делу домработницы, обвинявшейся в крупной краже, сообщает региональная прокуратура.
Судом установлено, что с апреля по июль 2023 г. женщина работала домработницей и похищала имущество, принадлежащее хозяйке дома: золотые украшения с драгоценными камнями, а также наличные деньги.
Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба превысила 2,9 млн рублей.
Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..