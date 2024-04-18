В Самаре пройдет онлайн-лекторий о проектах Общественной палаты

В пятницу, 19 апреля, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится 13 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

В этот раз темой онлайн-лектория станет: "Общественная палата. Диалоговая площадка общества и власти. Школа ответственного гражданина и социальный лифт. Проекты и перспективы".

В качестве спикера выступит Павел Покровский - заместитель председателя комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия, сопредседатель Регионального штаба Народного фронта в Самарской области. Модератором станет Инна Жичкина - координатор Федерального информационного проекта "Добрые новости", исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239029. Контактное лицо: Анатолий Дядюкин, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Также организаторы напоминают, что до 26 апреля продолжается прием заявок на конкурсы Федерального информационного проекта "Добрые новости". Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78. Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.