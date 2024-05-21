В Самаре началась проверка из-за матерящейся учительницы химии

В соцсетях появилось видео, на котором заснято странное происшествие в самарской школе №65. На нем учительница химии в коридоре ругает матом ученика на его фразу у двери: "Я к вам". О какой-либо предыстории конфликта не сообщается.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то считает, что современные ученики не всегда ведут себя воспитанно. Другие пишут, что ничто не может быть поводом для нарушения преподавательской этики. В соцсетях уже появилась и третья версия: якобы ученики могли наложить звук мата на видео ради шутки. После скандала ситуацию прокомментировали в мэрии Самары.

"Проводится служебная проверка по вопросу некорректного поведения работника образовательной организации. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, в 2020 г. полицейские региона возбудили уголовное дело из-за ЧП в школе №65. По версии следствия, там преподаватель ОБЖ ударил ученика.

"На перемене школьник сидел на подоконнике. К нему подошел учитель, в грубой форме поинтересовался, зачем тот сидит на подоконнике, и, не дожидаясь ответа, ударил рукой по лицу, чем причинил сильную боль", - рассказывали тогда журналисту Волга Ньюс в прокуратуре Промышленного района Самары.

Кроме того, правоохранители считали, что учитель еще и угрожал свидетелям происшествия. Прокурор направлял материалы в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Также сообщалось, что преподавателя ОБЖ этой школы Александра Кудрявцева уволили после ссоры с мальчиком на уроке. Предполагалось, что педагог вывел ученика за дверь, где мог бить. По тому случаю также возбуждали уголовное дело.

А недавно проверка была назначена в самарской школе №29 - там ученики пожаловались на питание. На эту историю даже обратила внимание член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.