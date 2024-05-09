В Самаре проведут проверку питания в школе № 29 после жалоб учеников

Скандальная ситуация произошла в самарской школе № 29. Ученики записали видео с жалобой на питание. Запись была опубликована в соцсетях. Позже ученик, который отправил видео одному из блогеров, попросил удалить его или опубликовать новое видео — с извинениями. Молодой человек пояснил, что из-за жалобы возникли проблемы и его попросили записать эти извинения.

Администрация Самары распространила в СМИ комментарий от лица директора школы Ирины Атапиной.

"Изначально ситуация возникла из-за нелепой шутки учеников школы № 29, которая основана на видеозаписи, сделанной во время завтрака. Все блюда в школьном питании соответствуют требованиям СанПиН. Меню размещено на сайте школы. Необходимо отметить, что выдача готовой продукции осуществляется только после снятия пробы — оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия", — говорится в этом комментарии.

При этом мэрия утверждает, что, по информации депобра, "в ближайшее время в школе 29 будет проведена проверка соблюдения требований к питанию школьников".

Кроме того, в официальном сообщении мэрии указано следующее:

"Вместе с тем, департамент образования призывает родителей школьников держать на контроле контент, изучаемый детьми в процессе посещения информационных ресурсов и открытых Интернет-источников, а также проявлять бдительность в случае негативных проявлений со стороны третьих лиц по призыву к антироссийской деятельности".

Мнения комментаторов в соцсетях разделились. Кто-то пишет, что тоже слышал от детей жалобы на питание в школах. Другие говорят, что дети сами "не умеют есть" и привередливы, а с питанием в учебных учреждениях все в порядке.

На ситуацию уже отреагировала член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"Учеников 29 школы города Самара заставили извиниться за то, что они посмели рассказать одному из блогеров о качестве еды в столовой. Теперь в видео они говорят, что это была "шутка". Сомневаюсь. Мне подобные видео с несъедобной пищей из школьных столовых ребята присылают ежедневно со всей страны. Я не хотела эту тему поднимать. А вот теперь передумала. Буду публиковать по каждому факту. Чиновникам полезно на это посмотреть", — написала в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

Позже она добавила, что ее коллега по Общественной палате Павел Покровский обещал лично разобраться в ситуации в этой школе и все проверить.