Глава СК РФ потребовал доклад об уголовном деле водителя маршрутки, ударившего пассажира

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у и. о. руководителя СУ по Самарской области доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении водителя автобуса на пассажира.
Напомним, в маршрутке № 127 Самара — Новокуйбышевск произошел конфликт между водителем и пожилым пассажиром из-за того, что второй попросил билет. Инцидент попал на видео — мужчины вышли из машины, и водитель ударил пенсионера.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), водителя задержали.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки