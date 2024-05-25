Глава СК РФ потребовал доклад об уголовном деле водителя маршрутки, ударившего пассажира

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у и. о. руководителя СУ по Самарской области доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении водителя автобуса на пассажира.