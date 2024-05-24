Водитель самарской маршрутки, ударивший пассажира, задержан

Водителя самарского автобуса, ударившего пассажира, задержали полицейские. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, в маршрутке № 127 Самара — Новокуйбышевск произошел конфликт между водителем и пожилым пассажиром из-за того, что второй попросил билет. Все это попало на видео — потом мужчины вышли из машины, и водитель ударил пенсионера.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").