16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре водитель маршрутки избил пассажира В Самаре будут судить члена банды, занимавшейся заказными нападениями Пятерых тольяттинцев будут судить за похищения и вымогательство Директора самарской фирмы будут судить за мошенничество с вывозом мусора Экс-главу МП "Благоустройство" Евгения Садовникова будут судить за растрату

Преступления Происшествия

В Самаре водитель маршрутки избил пассажира

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 203
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за пришествия с водителем маршрутки в Самаре. В соцсетях появилось видео с сообщением, что "мигрант-маршрутчик избил старика за то, что тот попросил билет". Все это случилось в маршрутке № 127 "Самара — Новокуйбышевск". Номер маршрутки драчуна тоже зафиксирован на видео.

Фото: https://t.me/samaradtp
"Триллер" уже посмотрели правоохранители. Теперь они разбираются в ситуации.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Хулигану грозит штраф или лишение свободы.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2