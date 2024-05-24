В Самаре водитель маршрутки избил пассажира

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за пришествия с водителем маршрутки в Самаре. В соцсетях появилось видео с сообщением, что "мигрант-маршрутчик избил старика за то, что тот попросил билет". Все это случилось в маршрутке № 127 "Самара — Новокуйбышевск". Номер маршрутки драчуна тоже зафиксирован на видео.