В Самаре водитель маршрутки избил пассажира

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за пришествия с водителем маршрутки в Самаре. В соцсетях появилось видео с сообщением, что "мигрант-маршрутчик избил старика за то, что тот попросил билет". Все это случилось в маршрутке № 127 "Самара — Новокуйбышевск". Номер маршрутки драчуна тоже зафиксирован на видео.
"Триллер" уже посмотрели правоохранители. Теперь они разбираются в ситуации.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Хулигану грозит штраф или лишение свободы.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки