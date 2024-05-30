Самарский блогер показал последствия пожара на Проране

Самарский блогер Евгений Щекин снял видео с места крупного пожара на Проране.

"От дачного квартала осталась груда металлолома — последствия пожара на острове Поджабном напротив речного Вокзала", - комментирует увиденное Евгений Щекин.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в 1:58 на острове Поджабный в Самарском районе загорелись временные постройки. Общая площадь возгорания составила 150 "квадратов". При пожаре был травмирован 65-летний мужчина.