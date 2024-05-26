Мужчина пострадал при крупном ночном пожаре на острове Поджабный

В воскресенье, 26 мая, в 1:58 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме 1 на острове Поджабный в Самарском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели временные постройки на площади 150 кв. м.

На тушение были направлены восемь человек, две автоцистерны и одно плавсредство областной ПСС.

В борьбе с огнем применялись два пожарных ствола и две мотопомпы.

Пожар удалось ликвидировать в 3:41.

При пожаре был травмирован 65-летний мужчина. Обстоятельства случившихся устанавливаются.