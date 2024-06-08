Два самарца погибли в Оренбуржье при странных обстоятельствах

Тела двух жителей Самары Михаила Федорова и Максима Благодатского были обнаружены в Бугурусланском районе Оренбургской области. Их знакомые говорят о криминальном характере смерти как минимум одного из них, и боятся, что делу не дадут ход.

Один из знакомых обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на контроль. Как следует из обращения, 42-летние Михаил и Максим, по их же собственным словам, в составе бригады занимались незаконной добычей нефтепродуктов из магистрального трубопровода в районе сел Асекеево и Заглядино. Добытые нефтепродукты якобы перевозили на месторождение нефти около села Пилюгино, откуда потом сдавали на нефтебазу, как добытые законным путем.

Вечером 27 мая Михаил позвонил супруге и сказал, что он в ночь входит на "новый объект". После этого связь с ним пропала. А спустя неделю полицейские сообщили семьям о найденных телах и необходимости провести опознание.

Тела были обнаружены случайным прохожим в машине около того самого села Пилюгино. Они лежали на заднем сиденье автомобиля Михаила.

По словам знакомых погибших, полицейские говорят о возможном отравлении. По неофициальной версии, мужчины якобы отравились попутным нефтяным газом при работе с нефтеврезкой. Однако возникает вопрос как они оказались в машине за много километров от этого места. Да и у Михаила имеются два ранения в области головы, одно из них "как будто ему монтировку в висок воткнули".

"Возможно, Максим и отравился газом, когда они начали работать. А вот Михаила, я думаю, могли убить, понимая, что он не будет молчать о случившемся и этим раскроет нефтеврезку и весь криминальный бизнес. Ведь они были одноклассниками и дружили, - высказывает предположение их знакомый. - А затем уже тела погрузили в машину, вывезли подальше и оставили ее заведенной, включив печку. Это была попытка инсценировать отравление угарным газом. Но от печки отравиться невозможно".

По словам собеседника Волга Ньюс, уголовное дело до сих пор не возбуждено.