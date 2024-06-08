Два самарца погибли в Оренбуржье при странных обстоятельствах

Тела двух жителей Самары Михаила Федорова и Максима Благодатского были обнаружены в Бугурусланском районе Оренбургской области. Их знакомые говорят о криминальном характере смерти как минимум одного из них, и боятся, что делу не дадут ход.
Один из знакомых обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование на контроль. Как следует из обращения, 42-летние Михаил и Максим, по их же собственным словам, в составе бригады занимались незаконной добычей нефтепродуктов из магистрального трубопровода в районе сел Асекеево и Заглядино. Добытые нефтепродукты якобы перевозили на месторождение нефти около села Пилюгино, откуда потом сдавали на нефтебазу, как добытые законным путем.
Вечером 27 мая Михаил позвонил супруге и сказал, что он в ночь входит на "новый объект". После этого связь с ним пропала. А спустя неделю полицейские сообщили семьям о найденных телах и необходимости провести опознание.
Тела были обнаружены случайным прохожим в машине около того самого села Пилюгино. Они лежали на заднем сиденье автомобиля Михаила.
По словам знакомых погибших, полицейские говорят о возможном отравлении. По неофициальной версии, мужчины якобы отравились попутным нефтяным газом при работе с нефтеврезкой. Однако возникает вопрос как они оказались в машине за много километров от этого места. Да и у Михаила имеются два ранения в области головы, одно из них "как будто ему монтировку в висок воткнули".
"Возможно, Максим и отравился газом, когда они начали работать. А вот Михаила, я думаю, могли убить, понимая, что он не будет молчать о случившемся и этим раскроет нефтеврезку и весь криминальный бизнес. Ведь они были одноклассниками и дружили, - высказывает предположение их знакомый. - А затем уже тела погрузили в машину, вывезли подальше и оставили ее заведенной, включив печку. Это была попытка инсценировать отравление угарным газом. Но от печки отравиться невозможно".
По словам собеседника Волга Ньюс, уголовное дело до сих пор не возбуждено.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки