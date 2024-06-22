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Преступления Происшествия

Геймер из Чапаевска потерял более 50 тыс. руб., пытаясь "прокачать" персонаж в игре

ЧАПАЕВСК. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске 26-летний мужчина, просматривая игровые ресурсы, искал способы "прокачать" любимого персонажа в онлайн-игре. Наткнувшись в одной из бесед в соцсети на комментарий незнакомца, который поделился тем, как за несколько шагов усовершенствовал персонажей, молодой человек написал ему.

В ходе беседы "новый приятель" рассказал геймеру, что знаком с одним из разработчиков и готов помочь "прокачать" аккаунт. Для этого он прислал ссылку на анкету, в которой необходимо предоставить данные от личного кабинета игрока.

При заполнении молодому человеку было необходимо было предоставить данные карты, с которой он совершал покупки в игре. После того, как мужчина сохранил заявку, с его счета произошло списание более 50 тыс. руб., а страничка нового "приятеля" оказалась заблокирована.

Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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