НОВИКОМ расширяет возможности по операциям с цифровыми активами

Дочерний банк Ростеха расширяет свои возможности по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). В июле НОВИКОМ договорился о сотрудничестве с еще одним отечественным оператором, что позволит увеличить количество сделок с использованием технологий токенизации.

С 2023 года НОВИКОМ заключил соглашения с четырьмя площадками о проведении операций с ЦФА. Таким образом, сегодня банк успешно взаимодействует в этой сфере с тремя ведущими операторами информационных систем и одним оператором обмена. Это позволяет НОВИКОМу решать задачи по осуществлению операций с широким спектром инструментов и контрагентов на российском рынке ЦФА.

В ходе ребрендинга весной этого года НОВИКОМ заявил о намерении стать ключевым банком для отечественных инженеров. В соответствии с этой стратегией НОВИКОМ использует передовые финансовые технологии, включая ЦФА. В прошлом году банк провел ряд сделок по организации выпуска цифровых активов для промышленных компаний, в том числе для предприятия ОПК.

На прошедшей недавно выставке "ИННОПРОМ-2024", комментируя тему новых финансовых инструментов, старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева заявила: "Токенизация — инновационный процесс, который позволяет нам находить новые бесшовные решения в финансировании корпоративных клиентов. НОВИКОМ успешно применяет новаторские финансовые инструменты для поддержки ключевых клиентов в реальном секторе экономики. Мы уверены, что активное внедрение ЦФА — важный аспект достижения технологического лидерства нашей страны, за которым будущее финансового рынка".

Эксперты НОВИКОМа видят большой потенциал в использовании ЦФА. В частности, среди преимуществ применения токенизированных инструментов они отмечают прозрачность и точность информации об операциях по сделкам с ЦФА благодаря цифровизации процесса, скорость проведения операций и возможность комбинировать несколько финансовых инструментов в одной сделке.