"Взяли 100 тысяч и пропали": к чему приводят обращения к "раздолжнителям"

В последнее время в соцсетях, мессенджерах и на веб-сайтах активизировались так называемые "раздолжнители" — компании, предлагающие услуги по избавлению от долгов. Реклама звучит заманчиво: "Спишем все ваши долги", "Удалим кредиты из баз данных", "Избавим от долгов навсегда со 100-процентной гарантией", "Исправим кредитную историю за минуту". Директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов привел пять реальных историй, когда люди клюнули на такую рекламу, и рассказал, как им помог банк.

Челябинская область: брачный договор не спас

Жительницу Челябинской области "раздолжнители" пообещали избавить от долга в 500 тыс. рублей. За работу взяли 100 тыс. и начали процедуру банкротства. Посоветовали также заключить брачный договор о разделе имущества между супругами. Однако горе-специалисты плохо знали российские законы и не учли тот факт, что кредиты женщина брала в 2017 и 2019 годах во время брака. Это значит, что имущество все равно должно быть включено в конкурсную массу должника (Постановление Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 48 "О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан").

Так и получилось. В октябре 2023 года финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании брачного договора недействительным. Квартира и два транспортных средства вернулись в конкурсную массу. Только тогда женщина поняла: "раздолжнители" не помогли, а только усугубили ее ситуацию. Она обратилась в Сбер. Банк пошел навстречу и подготовил мировое соглашение, которое подлежит утверждению судом.

В результате, последовав совету "раздолжнителей", женщина потратила много времени и нервов, подарила им 100 тыс. рублей, больше двух лет находилась в статусе банкрота.

Лишь позднее, после обращения в банк, было найдено решение, которое с высокой степенью вероятности позволит ей восстановить свое финансовое положение.

Башкортостан: квартира под угрозой

История из Башкортостана начиналась типично для многих российских должников: мужчина набрал потребительских кредитов, расплатиться вовремя не смог и клюнул на объявление "раздолжнителей". Они пообещали быстро решить все проблемы. "Специалисты" даже уверяли, что с ипотечной квартирой во время процедуры банкротства ничего не случится. Мол, потому что жилищный кредит оформлен на супругу, а должник является всего лишь созаемщиком.

Однако все пошло не так радужно, как описывали "раздолжнители". У задолжавшего мужчины помимо залоговой квартиры было еще жилье. "Специалисты", не выяснив текущего имущественного положения своего клиента, поставили залоговую квартиру под угрозу изъятия и последующей реализации. Супруга должника обратилась за помощью в Сбер, чтобы сохранить жилье, и банк пошел навстречу. Оказалась, что можно было не платить за пустые консультации, а найти взаимовыгодные варианты решения проблемы с долгами. Сейчас банк совместно с должником готовит пакет документов для обращения в суд за утверждением плана реструктуризации.

Бурятия: подарить — не значит сохранить

Мужчине из Бурятии "раздолжнители" гарантировали: три квартиры не будут проданы во время банкротства, если он подпишет договоры дарения на других лиц. Когда процедура началась, финансовым управляющим была запрошена информация об имущественном положении должника. Выявились сделки с квартирами, и должник столкнулся с риском признания договоров дарения недействительными и реализацией квартир в рамках процедуры банкротства.

Осознав всю тяжесть ситуации, мужчина обратился в Сбер. Со стороны банка был предложен единственно правильный и законный вариант — мировое соглашение.

Красноярский край: как спасти женщину

Жителю Красноярского края "раздолжнители" предложили хитрую схему: стать банкротом и продать залоговое жилье (оно хоть и было для него единственным, но в нем проживала его бывшая супруга), а на вырученные деньги и после погашения требований кредиторов взять через новую жену ипотечный кредит на приобретение другой квартиры.

Вот только в проигрыше оставалась экс-супруга, которая могла оказаться на улице. Эксперты Сбера связались с ней, подсказали возможные варианты урегулирования и пояснили, что поможет сохранить квартиру. Женщина была растеряна и не знала, что делать. Сотрудник банка помог оценить правовые риски и предложил выгодный для всех сторон вариант урегулирования. В результате экс-супруга выбрала досрочное погашение задолженности по кредиту, а имуществу был обеспечен исполнительский иммунитет, что позволило его сохранить.

Забайкалье: взяли 100 тысяч и пропали

Больше 1 млн рублей — столько задолжала по кредитам жительница Забайкальского края. Позвонила по телефону в компанию, которая обещала решить все проблемы с долгами. "Раздолжнители" взяли за услуги 100 тыс. рублей, составили заявление о признании гражданина банкротом и пропали.

В это время арбитражный суд начал реструктуризацию долгов — оздоровительную процедуру, назначаемую для восстановления платежеспособности должника. За помощью женщина пришла в Сбер. Учитывая, что она имела стабильный хороший доход, в банке ей согласовали план реструктуризации долгов с комфортным платежом. А "раздолжнители" так больше и не вышли на связь.

"Как видно из реальной жизни, обращения к "раздолжнителям" ни к чему хорошему не приводят. Человек отдает аферистам немалые деньги, тратит время на общение с такими "специалистами", а проблема с долгом не решается. Многие "раздолжнители" просто исчезают, как только получают предоплату за свои мифические услуги. Поэтому, если уж возникли проблемы с погашением кредита, надо идти не к посредникам, а напрямую в банк — ведь он сможет предложить вариант разрешения даже самой сложной ситуации", — подытожил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.