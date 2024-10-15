Администрация Тольятти выплатит компенсацию за смерть пенсионера из-за гололеда

В Тольятти суд рассмотрел иск прокуратуры к администрации города в связи со смертью от гололеда.
Напомним, 5 декабря 2023 г. на пешеходном переходе в районе дома №32а по ул. Голосова 84-летний мужчина упал на льду. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.
При проверке выяснилось, что чистить переход должно было ООО "АвтодорИнжиниринг", но не сделало этого. А кроме того, администрация Тольятти также не позаботилась об уборке наледи.
В интересах вдовы погибшего прокуратура подала иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда - всего 1 млн рублей.
Суд поддержал требования надзорного ведомства. Теперь с города взыщут материальный ущерб, связанный с затратами на погребение, и компенсацию морального вреда.
Отметим, что продолжается расследование уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека") в связи с гибелью пенсионера.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.