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Происшествия

Администрация Тольятти выплатит компенсацию за смерть пенсионера из-за гололеда

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел иск прокуратуры к администрации города в связи со смертью от гололеда.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 5 декабря 2023 г. на пешеходном переходе в районе дома №32а по ул. Голосова 84-летний мужчина упал на льду. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

При проверке выяснилось, что чистить переход должно было ООО "АвтодорИнжиниринг", но не сделало этого. А кроме того, администрация Тольятти также не позаботилась об уборке наледи.

В интересах вдовы погибшего прокуратура подала иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда - всего 1 млн рублей.

Суд поддержал требования надзорного ведомства. Теперь с города взыщут материальный ущерб, связанный с затратами на погребение, и компенсацию морального вреда.

Отметим, что продолжается расследование уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека") в связи с гибелью пенсионера.

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