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Происшествия

С администрации Тольятти и подрядчика требуют компенсацию за смерть пенсионера из-за гололеда

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассматривает иск прокуратуры о взыскании ущерба в связи с гибелью человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, 5 декабря 2023 г. на пешеходном переходе в районе дома №32а по ул. Голосова 84-летний мужчина упал на льду. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

При проверке выяснилось, что переход должно было чистить ООО "АвтодорИнжиниринг", но не сделало этого. А кроме того, администрация Тольятти также не позаботилась об уборке наледи.

В интересах родственников погибшего прокуратура направила в суд иск с требованием взыскания с ответчиков материального ущерба и компенсации морального вреда - 1 млн рублей. Иск находится на рассмотрении.

По факту гибели мужчины также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть").

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