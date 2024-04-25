С администрации Тольятти и подрядчика требуют компенсацию за смерть пенсионера из-за гололеда

В Тольятти суд рассматривает иск прокуратуры о взыскании ущерба в связи с гибелью человека. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 5 декабря 2023 г. на пешеходном переходе в районе дома №32а по ул. Голосова 84-летний мужчина упал на льду. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.
При проверке выяснилось, что переход должно было чистить ООО "АвтодорИнжиниринг", но не сделало этого. А кроме того, администрация Тольятти также не позаботилась об уборке наледи.
В интересах родственников погибшего прокуратура направила в суд иск с требованием взыскания с ответчиков материального ущерба и компенсации морального вреда - 1 млн рублей. Иск находится на рассмотрении.
По факту гибели мужчины также возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть").
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек