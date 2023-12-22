Из-за смерти пожилого тольяттинца, упавшего на льду, возбудили уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за смерти пенсионера, упавшего на пешеходном переходе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, 5 декабря 84-летний тольяттинец из-за гололеда упал на пешеходном переходе на ул. Голосова, в районе дома №32а. Мужчина получил травму головы и скончался в больнице.
Надзорное ведомство выяснило, что содержать дорогу должно было ООО "АвтодорИнжиниринг". Прокуратура посчитала, что подрядчик не очистил должным образом участок дороги и пешеходный переход.
В результате по факту трагического инцидента возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.