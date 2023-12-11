Пожилой тольяттинец упал на льду и погиб

В Тольятти началась доследственная проверка из-за смерти 84-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

5 декабря пенсионер переходил дорогу на ул. Голосова и упал на обледеневшем пешеходном переходе. Его госпитализировали с травмой головы. Однако в тот же день мужчина скончался.