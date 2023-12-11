Пожилой тольяттинец упал на льду и погиб

В Тольятти началась доследственная проверка из-за смерти 84-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
5 декабря пенсионер переходил дорогу на ул. Голосова и упал на обледеневшем пешеходном переходе. Его госпитализировали с травмой головы. Однако в тот же день мужчина скончался.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!