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Преступления Происшествия

В Самарской области будут судить мужчину, планировавшего заработать легкие деньги на наркотиках

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее мужчину задержали по подъездной дороге к Оренбургу. У него в сумке нашли сверток с 40 г наркотика а-пирролидиновалерофенона. Подозреваемый признался, что нашел в интернете предложение о работе наркокурьером и польстился на легкий заработок. Он должен был забрать запрещенные вещества из тайника, расфасовать и перепрятать.

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