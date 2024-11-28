В Самарской области будут судить мужчину, планировавшего заработать легкие деньги на наркотиках

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее мужчину задержали по подъездной дороге к Оренбургу. У него в сумке нашли сверток с 40 г наркотика а-пирролидиновалерофенона. Подозреваемый признался, что нашел в интернете предложение о работе наркокурьером и польстился на легкий заработок. Он должен был забрать запрещенные вещества из тайника, расфасовать и перепрятать.