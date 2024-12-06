Из-за ремонта ж/д переезда ограничат движение на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области с 10 по 12 декабря введут реверсивное движение на участке трассы М-5. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
С 22:00 10 декабря по 6:00 11 декабря, а также с 22:00 11 декабря по 6:00 12 декабря на железнодорожном переезде на 960 км трассы М-5 перекроют одну из полос. Будет организовано реверсивное движение.
Ограничение нужно для ремонта рельсошпальной решетки переезда.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.