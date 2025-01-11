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Власть и политика

В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

"Необходимо сохранять спокойствие. Об отмене опасности будет сообщено", — написал губернатор.

Будьте бдительны! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.

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