В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"Необходимо сохранять спокойствие. Об отмене опасности будет сообщено", — написал губернатор.
Будьте бдительны! В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.