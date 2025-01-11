В Самарской области дан отбой опасности атаки БПЛА

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В субботу, 11 января, в 20:31 на странице губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в Telegram появилась запись:"Внимание! В Самарской области ОТБОЙ опасности атаки БПЛА".