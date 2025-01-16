НОВИКОМ подвел итоги обучения финансовой грамотности в 2024 году

Дочерний банк Ростеха активно расширяет географию проведения семинаров по финансовой грамотности в городах присутствия Госкорпорации. Всего за 2024 год эксперты НОВИКОМа посетили с лекциями более 130 промышленных предприятий в 25 регионах России. Также семинары по финграмотности стали доступны студентам, предпринимателям и слабослышащим людям.

Курс, разработанный в НОВИКОМе, охватывает самые актуальные и востребованные вопросы по управлению личными финансами. На встречах специалисты банка рассказывают о том, как грамотно выбирать финансовые инструменты в тех или иных жизненных ситуациях и защищать свои средства от мошенников.

В 2024 году эксперты НОВИКОМа побывали с курсом на крупных производственных площадках в Свердловской, Самарской, Иркутской областях, в Приморском крае, республике Татарстан и других регионах. Обучение было организовано для сотрудников Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, Казанского вертолетного завода, НПК "Уралвагонзавод", Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, ПАО "ОДК-Кузнецов". Всего за год на лекциях по финграмотности НОВИКОМа побывали работники более 130 промышленных предприятий. На некоторых производствах, по инициативе их руководства и коллектива, семинары проводились повторно.

Также в ушедшем году банк активно знакомил с миром финансов молодое поколение — студентов Южно-Уральского государственного университета, Волжского университета им. В. Н. Татищева и филиала Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана в Калуге. Вместе с экспертами учащиеся разбирались в особенностях цифрового рубля, разнообразии банковских продуктов и учились опознавать кибермошенников в социальных сетях.

Для расширения потенциальной аудитории НОВИКОМ обновил бесплатный видеокурс по финансовой грамотности, разработанный совместно с Академией Ростеха для работников промышленности. Записи лекций снабдили субтитрами, что позволяет ознакомиться с обучающими материалами слабослышащим людям, а также смотреть видео в транспорте без наушников.

Кроме того, в 2024 году банк провел ряд тематических конференций по всей стране, адресованных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). На них представители фининститута рассказывали владельцам бизнеса о существующих мерах господдержки. За эту деятельность НОВИКОМ получил награду Всероссийского конкурса образовательных программ и просветительских проектов кредитных организаций в интересах МСП.

"В наше время, с его вызовами и переменами, важно научиться принимать взвешенные финансовые решения. Ведь умение пользоваться платежными инструментами и навыки грамотного сбережения обеспечивают личную экономическую стабильность, а ориентирование в широком спектре мер господдержки помогает развитию бизнеса. Поэтому одна из задач НОВИКОМа — помогать гражданам, представителям промышленности и бизнеса постоянно получать актуальные знания в сфере финансов", — отметила Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.