Сельчанин из Самарской области угрожал жене самодельным холодным оружием

В Самарской области житель Борского района стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством и незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, мужчина поссорился с женой из-за злоупотребления алкоголем и начал угрожать ей ножом. Женщина смогла убежать и вызвать полицию.
Приехавшие правоохранители посчитали, что самодельный нож, которым подозреваемый угрожал супруге, является холодным клинковым оружием. Сам же мужчина пояснил, что сделал его для рубки веток, которыми топит печь.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?