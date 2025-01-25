Сельчанин из Самарской области угрожал жене самодельным холодным оружием

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В Самарской области житель Борского района стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством и незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области