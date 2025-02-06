В Самаре три девушки попали из ТЦ "Аврора" в больницу, отравившись таблетками

В среду, 5 февраля, в "Аврора Молл" приезжала карета скорой помощи. По предварительным данным, помощь понадобилась трем девушкам в возрасте от 16 до 17 лет, которые отравились таблетками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.
Врачи службы " 03" приехали на место вызова в восьмом часу вечера. По предварительным данным, девушки могли отравиться медикаментами.
Санитары увезли трех подростков для обследования в больницу им. Середина. Предположительно, была и четвертая пострадавшая, однако ей оказывали помощь не в ТЦ, а в другом месте.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что все произошло в ТЦ "Аврора Молл". Также, по мнению комментирующих пост в соцсетях, таблетки могли быть с наркотическим эффектом, а девушки якобы запивали их алкоголем.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.