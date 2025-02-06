В Самаре три девушки попали из ТЦ "Аврора" в больницу, отравившись таблетками

В среду, 5 февраля, в "Аврора Молл" приезжала карета скорой помощи. По предварительным данным, помощь понадобилась трем девушкам в возрасте от 16 до 17 лет, которые отравились таблетками. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.

Врачи службы " 03" приехали на место вызова в восьмом часу вечера. По предварительным данным, девушки могли отравиться медикаментами.

Санитары увезли трех подростков для обследования в больницу им. Середина. Предположительно, была и четвертая пострадавшая, однако ей оказывали помощь не в ТЦ, а в другом месте.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что все произошло в ТЦ "Аврора Молл". Также, по мнению комментирующих пост в соцсетях, таблетки могли быть с наркотическим эффектом, а девушки якобы запивали их алкоголем.