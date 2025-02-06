Состояние госпитализированных после отравления девушек оценивают как "крайне тяжелое"

Состояние девушек, госпитализированных из ТЦ "Аврора Молл" в больницу им. Середавина, оценивается как крайне тяжелое. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Напомним, накануне стало известно, что четыре девушки из ТЦ "Аврора Молл" были экстренно госпитализированы в больницу им. Середавина. Сообщалось о трех госпитализированных, однако всего отравились таблетками четыре девушки в возрасте от 16 до 17 лет. При этом четвертой девушке помощь оказывалась по другому адресу.
"Четверо пострадавших. Госпитализированы в областную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", - сообщили в ведомстве корреспонденту Волга Ньюс.
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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.