Состояние госпитализированных после отравления девушек оценивают как "крайне тяжелое"

Состояние девушек, госпитализированных из ТЦ "Аврора Молл" в больницу им. Середавина, оценивается как крайне тяжелое. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, накануне стало известно, что четыре девушки из ТЦ "Аврора Молл" были экстренно госпитализированы в больницу им. Середавина. Сообщалось о трех госпитализированных, однако всего отравились таблетками четыре девушки в возрасте от 16 до 17 лет. При этом четвертой девушке помощь оказывалась по другому адресу.

"Четверо пострадавших. Госпитализированы в областную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", - сообщили в ведомстве корреспонденту Волга Ньюс.