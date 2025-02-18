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Происшествия

Историей депутата, оштрафованного за самооборону, заинтересовался глава СК РФ

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин усомнился в обоснованности решения о привлечении к административной ответственности депутата из Самары, воспользовавшегося травматическим пистолетом.

Напомним, в январе жительница Самары, увидев, как три азербайджанца избивают в холле общежития на Заводском шоссе мужчину, вызвала скорую помощь, а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

Теперь стало известно, что под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травмат.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Самарской области А. Воеводину доложить об установленных при расследовании уголовного дела обстоятельствах.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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