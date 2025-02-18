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Происшествия

В Самаре оштрафовали депутата, оборонявшегося от нападавших с ножами

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре привлекли к административной ответственности "за стрельбу в общественном месте" депутата Сергея Турусина, признанного потерпевшим по возбужденному уголовному делу, связанному с нападением на него. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Напомним, в январе местная жительница, увидев, как три азербайджанца избивают в холле общежития на Заводском шоссе мужчину, вызвала скорую помощь, а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших которые  "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. 

Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Позже фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на местного депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью"

Накануне появилась информация, что под статью, правда, административную, попал и сам потерпевший — Сергей Турусин. Как сообщает господин Матвеев, "полиция "за стрельбу в общественном месте" составила  протокол на депутата Турусина, на которого с ножами напали два абу-бандита".

"За то, что он не позволил себя убить, суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. и постановил конфисковать травматический пистолет. Это не шутка, не бред, смотрите документы", — негодует депутат и сопровождает пост фотографиями полицейских протоколов, после чего задается вопросом, для чего, в таком случае, существует оружие самообороны.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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