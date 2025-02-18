В Самаре оштрафовали депутата, оборонявшегося от нападавших с ножами

В Самаре привлекли к административной ответственности "за стрельбу в общественном месте" депутата Сергея Турусина, признанного потерпевшим по возбужденному уголовному делу, связанному с нападением на него. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Напомним, в январе местная жительница, увидев, как три азербайджанца избивают в холле общежития на Заводском шоссе мужчину, вызвала скорую помощь, а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину.

Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин же в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Позже фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на местного депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью"

Накануне появилась информация, что под статью, правда, административную, попал и сам потерпевший — Сергей Турусин. Как сообщает господин Матвеев, "полиция "за стрельбу в общественном месте" составила протокол на депутата Турусина, на которого с ножами напали два абу-бандита".

"За то, что он не позволил себя убить, суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. и постановил конфисковать травматический пистолет. Это не шутка, не бред, смотрите документы", — негодует депутат и сопровождает пост фотографиями полицейских протоколов, после чего задается вопросом, для чего, в таком случае, существует оружие самообороны.