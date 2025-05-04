В Самаре возбудили уголовное дело из-за драки на набережной

Самарские следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") из-за инцидента на набережной. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В соцсетях появилась информация о том, что 4 мая на набережной в Самаре произошла драка. Предположительно, в результате пострадал 13-летний подросток. Случившееся попало на видео.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы