Житель Оренбуржья стал фигурантом 22 уголовных дел за закладки с наркотиком в Самаре

В Самаре возле жилого дома на ули. Аэродромной задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ. При себе у него было 5 капсул с веществом.

Еще 190 капсул и фасовочные пакеты полицейские обнаружили в квартире, которую задержанный арендовал у одного из жителей областного центра. Тайник с капсулами мужчина хранил в диване.

Согласно экспертизе, внутри капсул содержится сильнодействующее вещество — прегабалин, общей массой свыше 125 гр.

Ранее не судимый уроженец Оренбургской области признал свою вину и сообщил, что капсулы планировал сбывать через тайники-закладки в разных районах Самары.

На данный момент возбуждены 22 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), которые соединены в одно производство. По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.