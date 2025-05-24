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Преступления Происшествия

Житель Оренбуржья стал фигурантом 22 уголовных дел за закладки с наркотиком в Самаре

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возле жилого дома на ули. Аэродромной задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ. При себе у него было 5 капсул с веществом.

 

Еще 190 капсул и фасовочные пакеты полицейские обнаружили в квартире, которую задержанный арендовал у одного из жителей областного центра. Тайник с капсулами мужчина хранил в диване.

Согласно экспертизе, внутри капсул содержится сильнодействующее вещество — прегабалин, общей массой свыше 125 гр. 

Ранее не судимый уроженец Оренбургской области признал свою вину и сообщил, что капсулы планировал сбывать через тайники-закладки в разных районах Самары.

На данный момент возбуждены 22 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта), которые соединены в одно производство. По ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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