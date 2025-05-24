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Преступления Происшествия

Водитель из Самарской области поверил мошенникам и потерял 2,3 млн рублей

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самарской области, 40-летний водитель логистического центра, стал жертвой мошенничества.

В течение дня мужчине поступали сообщения через мессенджеры от неизвестных лиц. Собеседники представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили быструю прибыль от операций с криптовалютой.

Мошенники убедили в выгодности предложенной схемы и потерпевший, поддавшись на уговоры, вошел в международную платежную систему денежных переводов и перевел деньги на виртуальную карту в сумме 200 рублей.

После чего поступающие на его телефон СМС-коды передавал "партнеру". Злоумышленник перестал выходить на связь и мужчина начал сомневаться в законности проведенных действий и обратился в службу безопасности своего банка, где ему пояснили, что он стал жертвой мошенников.

На его имя оформлен кредит на сумму 2 273 000 рублей. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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