Водитель из Самарской области поверил мошенникам и потерял 2,3 млн рублей

Житель Самарской области, 40-летний водитель логистического центра, стал жертвой мошенничества.

В течение дня мужчине поступали сообщения через мессенджеры от неизвестных лиц. Собеседники представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили быструю прибыль от операций с криптовалютой.

Мошенники убедили в выгодности предложенной схемы и потерпевший, поддавшись на уговоры, вошел в международную платежную систему денежных переводов и перевел деньги на виртуальную карту в сумме 200 рублей.

После чего поступающие на его телефон СМС-коды передавал "партнеру". Злоумышленник перестал выходить на связь и мужчина начал сомневаться в законности проведенных действий и обратился в службу безопасности своего банка, где ему пояснили, что он стал жертвой мошенников.

На его имя оформлен кредит на сумму 2 273 000 рублей. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.