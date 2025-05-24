Водитель из Самарской области поверил мошенникам и потерял 2,3 млн рублей

Житель Самарской области, 40-летний водитель логистического центра, стал жертвой мошенничества.
В течение дня мужчине поступали сообщения через мессенджеры от неизвестных лиц. Собеседники представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили быструю прибыль от операций с криптовалютой.
Мошенники убедили в выгодности предложенной схемы и потерпевший, поддавшись на уговоры, вошел в международную платежную систему денежных переводов и перевел деньги на виртуальную карту в сумме 200 рублей.
После чего поступающие на его телефон СМС-коды передавал "партнеру". Злоумышленник перестал выходить на связь и мужчина начал сомневаться в законности проведенных действий и обратился в службу безопасности своего банка, где ему пояснили, что он стал жертвой мошенников.
На его имя оформлен кредит на сумму 2 273 000 рублей. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы