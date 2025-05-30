Самарец отдал запугавшему его "сотруднику военной прокуратуры" 4,6 млн рублей

В Самаре 74-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы работника военной прокуратуры. Он заявил, что средства, хранящиеся на счете самарца, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.

Потерпевший, испугавшись, и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 4,6 млн руб. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.