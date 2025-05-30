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В Самаре задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку накоплений Самарец отдал запугавшему его "сотруднику военной прокуратуры" 4,6 млн рублей Автохам из Тольятти заключен под стражу Мошенница из Сызрани заработала более 1 млн руб. на перепродаже квартиры мэрии Сотрудницу Самарского колледжа железнодорожного транспорта обвиняют во взяточничестве

Преступления Происшествия

Самарец отдал запугавшему его "сотруднику военной прокуратуры" 4,6 млн рублей

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 74-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы работника военной прокуратуры. Он заявил, что средства, хранящиеся на счете самарца, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.

Потерпевший, испугавшись, и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 4,6 млн руб. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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