Самарец отдал запугавшему его "сотруднику военной прокуратуры" 4,6 млн рублей

В Самаре 74-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы работника военной прокуратуры. Он заявил, что средства, хранящиеся на счете самарца, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный им счет.
Потерпевший, испугавшись, и поверив мошеннику, перевел на указанный счет более 4,6 млн руб. после чего аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы