В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских "беспилотных" специалистов

5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО "Университет 2035" совместно с правительством Самарской области и изданием "Ведомости".

В течение первого дня форума на площадке технопарка "Жигулевская долина" встречались производители, заказчики беспилотных авиационных систем и образовательные организации с тем, чтобы обсудить подготовку профильных кадров и будущее рынка труда.

Форум открыла пленарная сессия, посвященная ситуации на рынке труда в беспилотной сфере и промежуточным итогам федерального проекта "Кадры для БАС". В ней приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Кадровый форум стал одним из форматов подготовки к международному форуму по развитию беспилотных систем, проведение которого было включено в перечень поручений, утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным по итогам совещания в январе 2025 года на базе научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".

Напомним, на этом совещании обсуждался комплекс мер, направленных на развитие отечественной гражданской отрасли БАС. "Центр в Тольятти, где мы сейчас находимся, планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства. Конечно, будем этим серьезно заниматься", — подчеркнул тогда Владимир Путин.

Василий Шпак отметил важность качественного образования и профессионального развития специалистов отрасли: "Рост числа компаний на рынке беспилотных авиационных систем неизбежно повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах. Если в прошлом году мы зафиксировали спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то уже сегодня эта цифра превысила отметку в 31 тысячу. Важно подчеркнуть, что помимо традиционных профессий, связанных с эксплуатацией БАС, отрасль формирует принципиально новые специальности — инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов. Эти компетенции будут востребованы и в смежных секторах экономики, включая робототехнику".

В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5000 граждан.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, кадровая составляющая заложена не только в федеральном проекте "Кадры для БАС", но и в проекте "Перспективные технологии для БАС". "Отрасль развивается крайне динамично. Чтобы создавать технологии, должны быть люди, способные это делать. От первичной профориентации и формирования первичных навыков сборки и управления беспилотными аппаратами — к кадрам, которые способны создавать уже комплексные многосредовые системы использования и применения беспилотных средств. Не только авиационных — мы теперь уже говорим о мультисредовых, космических, надводных, подводных, наземных. Это очень сложная комплексная задача, поэтому идем всеми фронтами: система раннего вовлечения, система профориентации, система среднего профессионального образования, система высшего образования", — сказал он.

"От имени губернатора Самарской области я хотел бы поблагодарить Минобрнауки России, Минпромторг России, Университет 2035 и деловое издание "Ведомости" за то, что Кадровый форум проходит именно в Самарской области, — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. — В нашем регионе успешно развиваются базовые отрасли. Вместе с тем, ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, "заточенными" под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта".

Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для БАС, образовательные программы и ключевые механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками, сценарии применения беспилотных авиационных систем и форматы подготовки специалистов для их внедрения. Эксперты выяснили, как цифровой реестр кадров БАС, который сейчас разрабатывается в "Университете 2035", может помочь развить кадровый потенциал отрасли, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах.

"Для развития отрасли БАС и своевременной подготовки кадров важен всесторонний диалог, который нам удалось организовать здесь, на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем 2025 в Тольятти, — отметил директор центра компетенций по БАС АНО "Университет 2035" Алексей Степанов. — Здесь собрались все те, кто влияет на рынок БАС. Поэтому в ходе форума мы рассчитываем сформировать механизмы, которые ускорят подготовку кадров и существенно повысят ее качество. Это необходимо в том числе с учетом новых технологических вызовов — киберустойчивость беспилотников для безопасных полетов, внедрение ИИ и других".