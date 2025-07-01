В парке Победы в Москве пройдет инклюзивный турнир по киберспорту

Московский инклюзивный турнир "Мир танков" и "БРЛА фиджитал", приуроченный к годовщине одного из крупнейших в военной истории танкового сражения под Прохоровкой в 1943 году и 80-летию победы 2025, пройдет 12 июля в парке Победы. Об этом сообщает ТАСС.

В киберспортивном мероприятии примут участие дети, подростки, молодежь с инвалидностью, а также участники СВО, рассказали на пресс-конференции организаторы соревнований.

"12 июля в парке Победы будет проходить наш ежегодный турнир, посвященный Прохоровскому танковому сражению. Для нас это является одним из основных и поворотных событий в истории во время Великой Отечественной войны. Мы, как некоммерческая организация, заинтересованная в развитии молодежи, киберспорта, стараемся каждый год напоминать и проводить для молодежи данные мероприятия", — сказала президент АНО "Уникальный мир" София Жорова.

Как рассказали организаторы, участников ждет насыщенная программа: турнир по кибертанкам, гонки дронов, экспозиции реальной боевой техники, демонстрации исторических документов, эксклюзивный показ архивных фильмов, концертная программа песен военных лет, памятные подарки и приятные сюрпризы.