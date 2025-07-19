Пропавшего за Волгой мальчика нашли в Ширяево

Мальчика 12 лет, который пропал 17 июля в районе Крестовой поляны на правом берегу Волги, нашли через сутки в Ширяево. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, сообщалось, что ребенок ушел с места отдыха примерно в 16 часов и не вернулся.
Нашли его в восьмом часу вечера 18 июля. По данным полиции, противоправных действий в его отношении не совершалось.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.