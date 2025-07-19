Пропавшего за Волгой мальчика нашли в Ширяево

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Мальчика 12 лет, который пропал 17 июля в районе Крестовой поляны на правом берегу Волги, нашли через сутки в Ширяево. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.