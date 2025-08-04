Силовики задержали подозреваемых в массовой драке под Сызранью

Правоохранители "взяли" подозреваемых в участии в массовой драке. По данным источников Волга Ньюс, задержаны представители клана Тамоянов.
Спецоперацию силовики провели в ночь на 4 августа. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Расследование сейчас на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Напомним, по предварительной версии, "разборки" произошли между кланами Калоянов и Тамоянов.
"Клан Тамоян порезали клан Калоян. А за несколько дней до случившегося Калояны избили Тамоянов. С ножевыми — Сергей Калоян, Владимир и Арман. Резня произошла возле фермы Тамоянов", — сообщил источник.
Позже в региональном минздраве сообщили, что в массовой драке пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, трем оказана необходимая медпомощь, в госпитализации они не нуждаются.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.