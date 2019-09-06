В Куйбышевском районе Самары построят бассейн

В Самаре приступают к проектированию бассейна, который расположится в Куйбышевском районе областной столицы. Об этом в Twitter рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"С Еленой Лапушкиной, Евгением Чудаевым и другими коллегами обсудили строительство бассейна в Куйбышевском районе, появления которого жители ждут много лет. Город приступает к проектированию. Стройка должна начаться в следующем году. Как инициатор проекта, держу все на личном контроле", - написал парламентарий.

Он также уточнил, что объект планируется построить в границах улиц Калининградской и Стадионной.