Трамваи № 2, 3, 12, 19 вернутся на свои маршруты на Заводском шоссе

В 6:00 12 сентября полностью возобновится движение трамваев № 2, 3, 12, 19 по Заводскому шоссе. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

Напомним, шоссе капитально ремонтировали на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца. Работы были рассчитаны на два года, ремонт стартовал в 2018 г. в рамках федерального проекта, а в 2019 г. по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Также на Заводском шоссе обновили трамвайную контактную сеть.

От ул. XXII Партсъезда до ул. Кабельной движение трамваев открыли в третьей декаде марта 2019 года. А 12 сентября трамваи № 2, 3, 12, 19 будут ходить в соответствии с действовавшими ранее маршрутами. Кроме того, по Заводскому шоссе пролегает трамвайный маршрут № 21 — Пр. Кирова — Ул. Кабельная.

Также на этой неделе в рамках капремонта Заводского шоссе планируется устройство нижнего слоя покрытия проезжей части в районе подземного пешеходного перехода недалеко от ПАО "Кузнецов".