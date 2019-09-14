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Общество

В Самаре открылся it-форум #404fest

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 сентября, в Самаре проходит открытие международного it-форума #404fest. В этом году конференция собрала необычайно много участников — более 1500.

Фото: twitter.com/samregion_press

Сегодня и завтра на площадке будут работать 10 секций: "Фронтенд и бэкенд разработка"; "Мобильные приложения"; "Дизайн"; "UX" (пользовательский опыт); "PR и маркетинг"; "Менеджмент, бизнес, философия"; "Управление продуктами"; "Технологии будущего"; "Управление проектами"; "Контроль качества".

Программа доступна по ссылке https://2019.404fest.ru/program/.

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