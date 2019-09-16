Житель района “Кошелев” делает бесплатный массаж людям с тяжелыми заболеваниями

Жилой район “Кошелев” известен не только развитой инфраструктурой и современной архитектурой, но и отзывчивыми людьми. В этом районе принято помогать соседям. Сотрудник завода “Прогресс” Александр Гребнев, помимо основной работы, занимается благотворительностью: делает бесплатный массаж детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья:

“Я не прошу от людей никакого вознаграждения за свою деятельность, потому что делаю то, что мне нравится, – поделился Александр. – Самая огромная благодарность в этом деле – улыбки людей, отдохнувших после сеанса массажа”.

В новом выпуске проекта “Жизнь в стиле К” Александр рассказал, почему переехал жить в “Кошелев” и как стал заниматься волонтерской деятельностью.