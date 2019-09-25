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Общество

В Самаре 26 и 27 сентября ограничат движение транспорта

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением массового мероприятия26 и 27 сентября на ряде дорог областной столицы будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары
  • с 06:00 до 18:00 27 сентября — по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;
  • с 16:00 до 19:00 26 сентября, с 12:30 до 16:00 27 сентября — по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.

Также на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих улицах:

  • с 20:00 26 сентября до 18 часов 00 минут 27 сентября — по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;
  • с 06:00 26 сентября до 16:00 27 сентября — по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.

Кроме того, с 06:00 до 18:00 27 сентября движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 — будет организовано по временной схеме.

Городская администрация обращает внимание жителей на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.

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