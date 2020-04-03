Самарцев предупреждают о мошенниках, обещающих крупную компенсацию

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает жителей региона о новом виде мошенничества.

В мессенджерах начали рассылать сообщения о том, что якобы некий информационный портал выплачивает всем жителям РФ крупную компенсацию за борьбу с коронавирусом.

Самарская полиция просит граждан не верить уловкам мошенников. Сайт, на который предлагают перейти в сообщениях, не является официальным, его домен зарегистрирован за пределами РФ. После введения персональных данных на этом сайте у вас потребуют деньги под каким-либо предлогом, например, комиссия или пошлина.

Для проверки начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн ввел персональные данные на этом сайте, после чего ему предложили перевести 365 руб. якобы за установление его личности.