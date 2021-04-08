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Общество

В Самаре 8 апреля будет временно ограничено движение по ул. Дальней

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 апреля, с 15:30 до 22:00 по ул. Дальней, от Московского шоссе до ул. Арена 2018, будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации. Ограничение не распространяется на спецмашины: полиции, скорой помощи, пожарной охраны и авто с пропусками.

Также, с 6:00 до 22:00 8 апреля будут запрещены остановка и стоянка транспорта (за исключением спецмашин) на ул. Дальней (от Московского шоссе до ул. Арена 2018), на ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Дальней), на Проезде № 8.

Ограничительные меры связаны с проведением на стадионе "Солидарность Арена" матча между командами "Крылья Советов" и "Динамо-Москва". Напомним, футболисты встретятся на поле в 18:30.

Для доставки жителей на матч власти усилят работу трамвайных маршрутов №№ 5, 7, 25, которые будут следовать до стадиона. А для вывоза зрителей с матча обеспечат подачу автобусов №№ 1, 47, 50, 51, 67 на 8-й проезд (в районе Восточной парковки).

Также, по информации самарского дептранса, перед началом и после игры будет усилена работа маршрутов, которые ходят вблизи стадиона.

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