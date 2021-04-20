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Общество

На самарской обводной дороге ограничат движение по поврежденному мосту

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введут временное ограничение на движение большегрузов по мосту через реку Самара, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Фото: maps.yandex.ru

Ограничение начнет действовать с 20 апреля. На мосту через реку Самара, расположенном на 24 км самарской обводной дороги, временно запретят движение грузового транспорта общей массой в потоке 25 тонн, осевой — 10 тонн, а также движение грузовых автомобилей в одиночном порядке общей массой свыше 60 тонн (осевой — 15 тонн). Такие автомобили должны направлять по другим участкам федеральной трассы. Скорость проезда для других видом транспорта составляет 40 км/ч, а минимальная дистанция между машинами — 50 м.

Ограничение вводят из-за выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов моста. Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года.

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