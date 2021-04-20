На самарской обводной дороге ограничат движение по поврежденному мосту

В Самарской области введут временное ограничение на движение большегрузов по мосту через реку Самара, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Ограничение начнет действовать с 20 апреля. На мосту через реку Самара, расположенном на 24 км самарской обводной дороги, временно запретят движение грузового транспорта общей массой в потоке 25 тонн, осевой — 10 тонн, а также движение грузовых автомобилей в одиночном порядке общей массой свыше 60 тонн (осевой — 15 тонн). Такие автомобили должны направлять по другим участкам федеральной трассы. Скорость проезда для других видом транспорта составляет 40 км/ч, а минимальная дистанция между машинами — 50 м.
Ограничение вводят из-за выявленных дефектов и повреждений конструктивных элементов моста. Оно будет действовать до 30 декабря 2025 года.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор