В Самаре пройдет благотворительный забег "Добрый бег"

23 мая в Самаре состоится традиционный благотворительный забег "Добрый бег", сообщают организаторы.
"Сейчас мы активно привлекаем спонсоров на мероприятие, — отмечают они. — Нам важно организовать не просто сбор средств для ребят, но и устроить деткам и взрослым участникам настоящий праздник".
Мероприятие носит некоммерческий характер. Все собранные средства будут переведены в помощь 5-летнему Степе Сухову, который резко теряет зрение. Врачи предложили родителям Степы поехать на лечение в Германию для верной постановки диагноза и определения дальнейшего лечения. Дело в том, что тянуть нельзя совсем — глазной нерв имеет способность отмирать и больше не восстановиться.
У организаторов есть сформированные спонсорские пакеты. Помощь пойдет на организацию мероприятия, подарки для участников забега медали с символом забега и логотипом спонсора, фирменные майки, бафы, браслеты, стартовые сумки и многое другое.
В свою очередь, для спонсоров будет организована информационная поддержка.
"Наше прошлое мероприятие офлайн посетили более 1000 человек, не говоря уже об упоминаниях вашей компании в интернете и соцсетях", — отмечают организаторы.
Ссылка на регистрацию — https://orgeo.ru/event/info/goodrun2021
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".