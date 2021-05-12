В Самаре пройдет благотворительный забег "Добрый бег"

23 мая в Самаре состоится традиционный благотворительный забег "Добрый бег", сообщают организаторы.

"Сейчас мы активно привлекаем спонсоров на мероприятие, — отмечают они. — Нам важно организовать не просто сбор средств для ребят, но и устроить деткам и взрослым участникам настоящий праздник".

Мероприятие носит некоммерческий характер. Все собранные средства будут переведены в помощь 5-летнему Степе Сухову, который резко теряет зрение. Врачи предложили родителям Степы поехать на лечение в Германию для верной постановки диагноза и определения дальнейшего лечения. Дело в том, что тянуть нельзя совсем — глазной нерв имеет способность отмирать и больше не восстановиться.

У организаторов есть сформированные спонсорские пакеты. Помощь пойдет на организацию мероприятия, подарки для участников забега медали с символом забега и логотипом спонсора, фирменные майки, бафы, браслеты, стартовые сумки и многое другое.

В свою очередь, для спонсоров будет организована информационная поддержка.

"Наше прошлое мероприятие офлайн посетили более 1000 человек, не говоря уже об упоминаниях вашей компании в интернете и соцсетях", — отмечают организаторы.

Ссылка на регистрацию — https://orgeo.ru/event/info/goodrun2021